Рецепт от главной «болячки» УНИКСа: что принесет Перасовичу подписание Пэриса Ли

Вчера стало известно, что разыгрывающий «АСВЕЛа» Пэрис Ли перешел в УНИКС. В целом команда Велимира Перасовича нуждалась в усилении позиции разыгрывающего, учитывая, что ее недавно покинули все игроки. Чем хорош Пэрис и почему он нужен УНИКСу - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: ldlcasvel.com

УНИКС подписывает топ-разыгрывающего Евролиги

Во многих наших материалах последних месяцев мы упоминали: главное, что нужно УНИКСу – найти хорошего разыгрывающего. Поскольку после ухода Ненада Димитриевича в клубе было лишь два игрока на эту позицию – Тони Тейлор и Александр Платунов. Американец зачах из-за травм, а россиянин на роль лидера не тянул. А приобретенный перед стартом плей-офф Маркус Кин ожиданий не оправдал.

Теперь же, кажется, вопрос по позиции снят. Команду Велимира Перасовича пополнил разыгрывающий из Евролиги Пэрис Ли. И цифры говорят, что он – игрок топ-уровня.

Так, в чемпионате Франции он набирал в среднем 10,9 очков. При этом он реализовывал 2,1 трехочковых броска (40,9%). Так же хорош он был и в Евролиге. Там американец в среднем набирал 8,3 очка, реализовывая 34,1% трехочковых. Он отдавал в среднем 3,3 передачи в Евролиге и 3,4 в чемпионате Франции.

Вообще, Ли хорош в обороне – отмечают его «чуйку» на мяч и быстроту. А также он может взять на себя роль лидера и организатора атак. Чего только стоит его победный бросок-флотер мадридскому «Реалу» (80:78) в Евролиге.

Высокий уровень Пэриса подтверждал и главный тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос. В преддверии матча с «АСВЕЛом» (76:66) он назвал Ли одним из ключевых лиц французского клуба наравне с Тео Маледоном и Нандо де Коло.

«Я думаю, что «АСВЕЛ» — отличная команда с впечатляющим атлетизмом. У них есть Тео Маледон, а также Нандо Де Коло, который очень опытен и контролирует игру, вместе с Пэрис Ли. Эти три игрока — их главные создатели и бомбардиры», – передает слова Сферопулоса «Sport Klub».

Фото: vtb-league.com

Пэрис заменит Димитриевича в Казани?

С персоной американского разыгрывающего разобрались. Но чем конкретно он поможет УНИКСу? Опять же, казанцам экстренно нужен хороший разыгрывающий. Сейчас эта позиция не просто самая слабая в Казани – она полностью пустая. Этим летом «бело-зеленых» покинули Платунов и Кин.

Теперь поговорим о качестве. По статистическим показателям Пэрис превосходит всех разыгрывающих, которые были в столице Татарстана в прошлом сезоне. К примеру, Платунов зарабатывал лишь 1,9 очка, Тейлор – 9,8, Кин – 10,3. А Ли, напомним, 10,9. С трехочковыми у него тоже дела обстоят лучше – 0,4 (в среднем за игру) у Александра (30,8%), 1,2 у Тони (34,3%), 1,8 у Маркуса (40,8%) и 2,1 у Пэриса (40,9%).

Но отойдем от цифр. По сути УНИКСу нужен не просто игрок, который будет реализовывать трехочковые броски и руководить ходом мяча по паркету. В первую очередь Казани не хватает явного лидера. После ухода Ненада Димитриевича эта роль в УНИКСе пустует.

А станет ли Пэрис той долгожданной заменой македонцу? Вопрос хороший. И потенциал на то есть. Опять же, Ли несколько лет выступал в Евролиге. Он был «мозгом» в своем клубе, каким и был Нено в УНИКСе. Американец не боится браться на себя инициативу и решает исходы матчей, как было с «Реалом». И обладает хорошим пасом.

По сути на бумаге Пэрис – это прокаченная версия Димитриевича. Поскольку Ненад приходил в УНИКС, грубо говоря, «ноунеймом» из «Валенсии», а раскрыл его в Казани именно Перасович. Как говорил президент УНИКСа Евгений Богачев в интервью нашей редакции, Димитриевич «родился» в Казани. Ли же уже сделал себе какое-никакое имя в Европе, это уже состоявшийся опытный 30-летний игрок. Наставнику не нужно его раскрывать, а просто остается грамотно встроить в игру своей команды.

Фото: vtb-league.com

УНИКС расстался уже со вторым игроком основы – что дальше?

Да, подписание нового разыгрывающего, причем такого уровня – отлично для УНИКСа. Также в Казани продлили контракты с Джаленом Рейнольдсем, Дмитрием Кулагиным, Андреем Лопатиным, Александром Стуленковым и Михаилом Беленицким. Но в то же время вызывают вопросы решения команды по другим игрокам.

Так, «бело-зеленых» этим летом покинули Маркос Найт и Исмаэль Бако. Найт был мотором этой команды, ее сердцем. И в условиях отсутствия в команде явного лидера именно Маркос был ближе всего к этому званию. Он на площадке находился буквально везде. Об этом говорит и его статистика – 16,1 очков, 41,1% трехочковых и 4,0 передач в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ.

Бако же был отличным центровым – хорошо действовал на подборах и в нападении. Бельгиец набирал в среднем 9,0 очков, из которых 3,5 – с двухочковых бросков. И совершал 6,8 подбора. Да, возможно, его статистика и выступления не столь яркие, как у его партнера по позиции Рейнольдса. Но Джален – больше заметен за счет эффектных действий на площадке, польза от которых, порой, преувеличена. В то время как Исмаэль – эдакий пахарь-трудяга, который всегда был стабилен. Естественно, в Европе его заметили. Сейчас бельгиец представляет цвета «Парижа».

«Решение покинуть УНИКС далось мне нелегко. Мы с болельщиками были как одна семья. Я получал много тепла и подарков от вас не только когда все шло хорошо, но и когда было трудно. Считаю, что за время, проведенное здесь, я сильно вырос как игрок. Все это благодаря тренерскому штабу и моим одноклубникам. Я начинаю новую главу в другой команде, но всегда буду знать, что Казань – мой дом. Желаю УНИКСу всего наилучшего в следующем сезоне!», – тепло попрощался Бако с Казанью в своих социальных сетях.

В общем, надеемся, в УНИКСе знают, что делают. В любом случае окно переходов еще будет открыто. Наверняка менеджмент клуба найдет кого-то нового на эти позиции. Вопрос лишь в том, станут ли эти замены качественными.