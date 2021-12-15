В 2021 году вдвое больше психологов решили стать клиническими специалистами

В этом году в два раза больше психологов Татарстана подали заявление в КГМУ, чтобы переквалифицироваться в клинических психологов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал проректор КГМУ по взаимодействию с учебно-производственными базами и клинической работе Алексей Шулаев.

«У нас очень хороший показатель, психологи сейчас очень активно выбирают профессиональную переподготовку по клинической психологии 2020-2021 год, так как профессиональная переподготовка по клинической психологии у нас проходит два года. Очень значительно выросла: если в 2019 году у нас на программу поступало 20-25 человек в среднем, то заявления в 2021 году у нас принесли 43 человека», – отметил спикер.

Алексей Шулаев объяснил, что на вопрос о том, почему пришли на переподготовку, психологи отвечают, что в Covid-ситуации хотят помогать другим врачам справиться с тяготами работы.

Также большую популярность среди абитуриентов приобрел медико-профилактический факультет, направление профилактической медицины. А на лечебно-педиатрическом факультете есть некоторые колебания с абитуриентами.

Сейчас на одно место в КГМУ претендуют три–четыре выпускника.

Подробнее о том, как в Татарстане обстоят дела с медицинскими кадрами, можно прочитать в материале ИА «Татар-информ».