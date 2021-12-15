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Ру Тат
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Здоровье
15 декабря 2021  17:06
Эвелина Киселёва

Минздрав РТ объяснил, как медикам помогают справиться с выгоранием

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Татарстанские медицинские работники сталкиваются с профессиональным выгоранием из-за навалившейся с приходом коронавируса нагрузки. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов.

«Выгорание на сегодняшний день касается и врачей, и управленческого звена учреждений. Потому что работа идет 24 на 7 уже второй год подряд. У нас в каждом стационаре, в том числе во временных инфекционных госпиталях, организована служба медицинских психологов», – рассказал спикер.

Такая практика применяется в РТ уже около десяти лет. Сейчас психологов, помогающих врачам и медсестрам справиться с тяготами профессии, становится все больше. Для специалистов в медучреждениях оборудованы комнаты для релаксации. По словам Фатихова, эти меры действительно помогают.

«Самой лучшей профилактикой возникновения синдрома эмоционального выгорания является моральное стимулирование. Мне бы хотелось обратиться, чтобы побольше ласковых слов звучало от пациентов, руководителей в адрес наших медицинских сестер, акушерок, фельдшеров. Ласковое слово – это то, в чем нуждаются наши медицинские  работники», – добавила директор Казанского медицинского колледжа Зухра Хисамутдинова.

Подробнее о том, как в Татарстане обстоят дела с медицинскими кадрами, можно прочитать на ИА «Татар-информ».

#медицинские кадры #коронавирус
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