В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в РФ сданы 33 объекта

В текущем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионах России предполагается завершить работы по строительству и реконструкции 221 объекта. При этом 33 объекта уже введены в эксплуатацию. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Правительства страны.

«Уже шестой год подряд национальный проект „Безопасные качественные дороги„ помогает не только приводить в нормативное состояние — ремонтировать существующие дороги, но и строить новые, а также модернизировать крупные магистрали, обходы городов, развязки, мосты и путепроводы», — отметил заместитель Председателя Правительства.

«Благодаря этому транспортная и логистическая инфраструктура нашей страны развивается: прокладываются удобные маршруты, дорожная сеть становится более современной, что позитивно влияет на устойчивое развитие экономики регионов. <...> Многие [объекты] находятся в финальной стадии готовности, а на некоторых уже открыто движение транспорта. <...>», — добавил он.

Министр транспорта РФ Роман Старовойт напомнил, что главная цель национального проекта «Безопасные качественные дороги» — повышение качества жизни россиян, что строительство новых и реконструкция действующих дорожных объектов способствует достижению этой цели.

«Новые участки дорог позволяют разгрузить трассы с высокой интенсивностью движения. Благодаря новым обходам населенных пунктов из них выводится транзитный транспорт, в самом населенном пункте снижается уровень шума, улучшается экология, повышается безопасность дорожного движения, а перевозчик не теряет время в пути. В целом до конца этого года планируется ввод в эксплуатацию почти 380 километров — это участки строительства и реконструкции на региональной и местной сети», — пояснил глава Минтранса.

Реализация масштабных проектов по развитию дорожной сети российских регионов происходит благодаря федеральной поддержке. «Перемены, происходящие в дорожном хозяйстве за последние несколько лет, трудно не заметить. Благодаря поддержке Президента страны Владимира Владимировича Путина, Правительства Российской Федерации нам постепенно удается решать проблемы, которые до этого не решались десятилетиями», — подчеркнул заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко.

«<...> профессионализм наших дорожников и мостостроителей, грамотная работа по организации производственного процесса и бесперебойное финансирование позволяют сдавать масштабные объекты с опережением сроков. В 2024 году на реализацию крупных дорожных проектов предусмотрено 47,8 млрд рублей, из них 13,2 млрд рублей — средства федерального бюджета. Мы все понимаем, как люди в регионах ждут новых и обновленных дорог, и стремимся, чтобы работы были выполнены не только своевременно, но и качественно», — заверил чиновник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на исполнение нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с начала года в Татарстане перечислено 5,1 млрд рублей (60,8% от плана).