Расходы бюджета РФ на нацпроекты достигли почти 2,2 трлн рублей

Расходы федерального бюджета России на национальные проекты по предварительным данным на 1 октября составили 2 трлн 192,8 млрд рублей, или 69,5% от плана. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Наиболее высокий уровень исполнения, более 70%, отмечен у нацпроектов «Демография» (80,8%), «Культура» (77,6%), «Образование» (71,6%), «Здравоохранение» (71,4%) и «Жилье и городская среда» (71,2%).

Исполнение по нацпроекту «Производительность труда» составило 69,4%, «Наука и университеты» — 69,0%, «Безопасные качественные дороги» — 67,5%, «Международная кооперация и экспорт» — 67,0%, «Экология» — 61,9%.

Несколько меньшие показатели исполнения зафиксированы у нацпроектов «Туризм и индустрия гостеприимства» — 58,6%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 58,4% и «Цифровая экономика Российской Федерации» — 54,2%.

Минимальным исполнение оказалось у Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) — 35,0% и нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» — 38,8%.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.