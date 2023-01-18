В этом году откроют новые поликлиники в Дербышках и Осиново

Второй год в республике реализуют программу модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», в прошлом году по программе построили 32 объекта. Об этом на итоговой коллегии рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Министр напомнил, что в преддверии новогодних праздников открыли врачебную амбулаторию в Куюках Пестречинского района, по словам министра, это стало одним из самых социально-значимых объектов для министерства.

«В 2023 году будут сданы еще два не менее значимых объекта – поликлиника в Осиново и детская поликлиника в Дербышках», – отметил он.

В день итоговой годовой коллегии еще 18 медицинских организаций получили 24 автомобиля для оказания скорой медицинской помощи и работы первичного звена.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным.