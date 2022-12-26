Минниханов об амбулатории в Куюках: Нужно использовать возможности цифровых технологий
Во всех врачебных амбулаториях Татарстана необходимо использовать цифровые технологии, так как не все медучреждения возможно укомплектовать кадрами. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции с журналистами, прошедшей в IT-парке имени Башира Рамеева.
«Врачебная амбулатория должна быть укомплектована профессионалами. Помимо этого, в этих медицинских центрах должны использоваться возможности цифровых технологий. Ведь мы не везде можем держать специалистов высокого уровня. Есть возможности видеоконференцсвязи и другие инструменты», — отметил Минниханов.
Сегодня в Куюках открывается очень важный социальный объект — врачебная амбулатория. На связь с Президентом и журналистами из Пестречинского района вышел министр здравоохранения Наиль Садыков. Он рассказал, что это лечебное учреждение представляет собой один из четырех проектов в Татарстане, которые реализуются за счет средств бюджетов разных уровней благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
По словам Садыкова, укомплектованность объекта кадрами составляет 95%, здание оснащено самым современным оборудованием.
«Поздравляем! Это очень нужный объект и очень вовремя», — сказал Рустам Минниханов команде в Куюках.
Площадь здания составит 1734,5 кв. метра. Перед амбулаторией проведено благоустройство, с центральной дороги появится асфальтированный въезд, будет оборудована парковка на 18 машино-мест. На строительство нового лечебного учреждения выделено 200 млн рублей.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.