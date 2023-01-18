Рустам Минниханов вручил медикам 17 скорых и одну мобильную поликлинику

Итоговая коллегия Министерства здравоохранения Татарстана началась с приятных подарков – больницам и поликлиникам республики вручили машины.

Президент РТ Рустам Минниханов вместе с первым заместителем министра здравоохранения России Виктором Фисенко подарили врачам ключи от 24-х медицинских автомобилей.

Из них 17 автомобилей скорой медицинской помощи и пять легковых авто «Лада Гранта», один микроавтобус «Газель Некст» и целая мобильная поликлиника на базе «КАМАЗа».