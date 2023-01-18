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Здоровье
18 января 2023  10:05
Эвелина Киселёва

Рустам Минниханов вручил медикам 17 скорых и одну мобильную поликлинику

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Итоговая коллегия Министерства здравоохранения Татарстана началась с приятных подарков – больницам и поликлиникам республики вручили машины. 

Президент РТ Рустам Минниханов вместе с первым заместителем министра здравоохранения России Виктором Фисенко подарили врачам ключи от 24-х медицинских автомобилей.

Из них 17 автомобилей скорой медицинской помощи и пять легковых авто «Лада Гранта», один микроавтобус «Газель Некст» и целая мобильная поликлиника на базе «КАМАЗа». 

#скорая
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