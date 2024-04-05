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Общество 5 апреля 2024 07:05

В Татарстане ожидается до 13 градусов тепла и дождь с мокрым снегом

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В Татарстане ожидается до 13 градусов тепла и дождь с мокрым снегом
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В Татарстане сегодня ожидается облачная погода, днем временами будет идти дождь, в северо-западных районах в конце дня обещают осадки с мокрым снегом. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, скорость достигнет 10 метров в секунду, днем местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от +5 до +10 градусов, на востоке до +13.

#прогноз погоды
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