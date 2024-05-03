В Эстонии предложили соседним странам задуматься о блокаде Балтики для России

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем предложил соседним странам рассмотреть возможность блокады Балтийского моря, чтобы Россия не могла развернуть там противокорабельную и противоракетную оборону. Его слова приведены в ежегоднике Сил обороны за прошлый, 2023 год, который был опубликован сегодня, 3 мая.

По мнению Херема, Россия, которая продолжает вести боевые действия на Украине, демонстрирует агрессивность как на уровне заявлений чиновников, так и на уровне общества и намерена и дальше наращивать свой военный потенциал. В свою очередь Эстония готовится к угрозам и развивает собственные возможности на море — в частности, на вооружении стоят морские мины и противокорабельные ракеты.

«Вместе с Польшей, а также Швецией и Финляндией, которые только что вступили в НАТО, мы должны быть в состоянии решить одну из наших ключевых проблем — возможную блокаду в Балтийском море», — подчеркнул генерал.

В случае реализации этого плана, пояснил военачальник, Россия «вряд ли сможет развернуть там корабельную и противовоздушную оборону, а это позволит нам получать воздушную и морскую поддержку со стороны союзников».

Выход к Балтийскому морю помимо названных эстонским генералом стран имеют Германия, Дания, Латвия и Литва, которые тоже являются членами Североатлантического альянса.

Херем также высоко оценил продемонстрированную во время учений подготовку дивизии Сил обороны Эстонии, созданной чуть более года назад (в ее состав будет интегрирована бригада британской армии — прим. Т-и).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на любые попытки ограничить проход своих судов через Балтийские проливы. До этого в Финляндии предложили «отрезать» Калининград от РФ.