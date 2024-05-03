«Последуют ответные меры»: Захарова высказалась по поводу ограничений российским судам

В Москве ответят за любые попытки ограничить проход российских судов через Балтийские проливы. Такое предупреждение дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Напомним, ранее СМИ сообщали о возможных ограничениях в отношении танкеров с нефтью из РФ, проходящих через вышеназванные проливы.

Захарова подчеркнула, что подобные действия будут расценивать как очередной недружественный шаг. Причем после такого последуют жесткие ответные меры, приводит цитату спикера РИА «Новости».

Она напомнила, что порядок прохода судов регламентирован в Копенгагенском трактате 1857 года и прописан в положениях конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Представитель МИД подчеркнула, что в соответствии с установленными в этих документах правилами все суда могут беспрепятственно и безопасно проходить через Балтийские проливы.