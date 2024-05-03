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В Финляндии предложили «отрезать» Калининград от России
Ограничить доступ России к Калининграду. С таким предложением выступил директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» из Финляндии Мики Аалтола.
Он утверждает, что от РФ и Калининграда в частности, расположенного на берегу Балтийского моря, исходят помехи в работе GPS.
«Если Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?» — цитирует спикера РИА Новости.
Напомним, ранее руководитель отдела авиакомпании по связям с общественностью Пяйвют Таллквист заявлял, что самолет Finnair не смог «сесть» в аэропорту Эстонии (Тарту) из-за помех GPS.
Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем рассказал, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей обнаружен на восточном фланге НАТО. Он уточнил, что сбой обнаружили на территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. По данным некоторых изданий, российская система радиоэлектронной борьбы вмешивается в работу GPS.
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