В ЕС не смогли договориться о введении потолка цен из-за Польши

Страны Евросоюза не смогли единогласно принять решение об установлении максимальной цены на российскую нефть, так как Польша настаивает на стоимости в $30 США за баррель. При этом остальные члены объединения выступают за введение потолка цен на уровне $65-70. Об этом сообщает газета Politico.

«Большинство стран согласились с ценой за исключением Польши, которая хотела, чтобы был установлен гораздо более низкий ценовой предел», – отмечается в материале.

Также, по информации газеты, два европейских дипломата, недовольные сверхжесткой позицией Варшавы, обратили внимание, что Польша рискует «переиграть свои карты» и отсрочить как введение потолка цен, так и принятие следующего пакета антироссийских санкций ЕС, который уже готовится.

Напомним, Президент России Владимир Путин не раз предупреждал, что Россия не будет ничего поставлять на Запад в ущерб собственным интересам. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков позже отметил, что Россия может прекратить поставки в Европу в случае введения странами G7 потолка цен на российскую нефть и начать экспортировать ее в альтернативных направлениях.