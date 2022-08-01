Путин: Мы не будем работать в ущерб себе с недружественными странами

Россия остается ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей вне зависимости от «политических передряг», заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул ,что для стран, настроенных на выгодное деловое сотрудничество, РФ будет оставаться надежным партнером.

«Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение. Это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров», – сказал Президент на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.

Ограничения по работе российских предприятий на внешних рынках западные страны приняли «в угоду политическим интересам», не беря в расчет подстегивание мировой инфляции и благополучие рядовых жителей, считает глава государства, которого цитирует сайт Кремля.

«Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации – они просто выброшены на помойку. По-видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить», – заключил Путин. Он также призвал обеспечить внутренний спрос на продукцию металлургии и увеличить его, в том числе, за счет наращивания объемов строительства и развития инфраструктуры.