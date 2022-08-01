news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
1 августа 2022  13:14
Розалия Заманова

Путин: Мы не будем работать в ущерб себе с недружественными странами

news_top_970_100

Россия остается ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей вне зависимости от «политических передряг», заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул ,что для стран, настроенных на выгодное деловое сотрудничество, РФ будет оставаться надежным партнером.

«Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение. Это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров», – сказал Президент на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.

Ограничения по работе российских предприятий на внешних рынках западные страны приняли «в угоду политическим интересам», не беря в расчет подстегивание мировой инфляции и благополучие рядовых жителей, считает глава государства, которого цитирует сайт Кремля.

«Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации – они просто выброшены на помойку. По-видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить», – заключил Путин. Он также призвал обеспечить внутренний спрос на продукцию металлургии и увеличить его, в том числе, за счет наращивания объемов строительства и развития инфраструктуры.

#санкции #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100