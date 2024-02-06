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Politico: Эмбарго на ввоз алюминия вряд ли войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России
Полный запрет на импорт алюминия из России вряд ли войдет в новый, 13-й, пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом пишет Politico.
«Падкий на символизм, ЕС стремится представить 13-й пакет санкций к этой дате (речь о 24 февраля 2024 года – прим. Т-и), но значительные объемы импорта [алюминия] означают маловероятность того, что полный запрет будет согласован всеми 27 странами так быстро», — сказано в статье.
Доля российского металла в импорте Европы составляет 9%. Отмечается, что с предложением ввести эмбарго выступила Литва, ее поддержали европейские производители алюминия, а также Латвия, Польша и Эстония.
«Дипломаты ЕС заявили о маловероятности введения полного запрета <...>, поскольку предложение <...> вероятно, столкнется с противодействием со стороны промышленно развитых стран, таких как Италия, которые выступают против мер, которые могут привести к повышению цен», — говорится в статье.
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