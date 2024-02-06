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Политика 6 февраля 2024 11:30

Politico: Эмбарго на ввоз алюминия вряд ли войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

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Полный запрет на импорт алюминия из России вряд ли войдет в новый, 13-й, пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом пишет Politico.

«Падкий на символизм, ЕС стремится представить 13-й пакет санкций к этой дате (речь о 24 февраля 2024 года – прим. Т-и), но значительные объемы импорта [алюминия] означают маловероятность того, что полный запрет будет согласован всеми 27 странами так быстро», — сказано в статье.

Доля российского металла в импорте Европы составляет 9%. Отмечается, что с предложением ввести эмбарго выступила Литва, ее поддержали европейские производители алюминия, а также Латвия, Польша и Эстония.

«Дипломаты ЕС заявили о маловероятности введения полного запрета <...>, поскольку предложение <...> вероятно, столкнется с противодействием со стороны промышленно развитых стран, таких как Италия, которые выступают против мер, которые могут привести к повышению цен», — говорится в статье.

Санкционное давление США и их союзников в Европе на Россию увеличилось после начала спецоперации. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. При этом 16 ноября 2023 года Bloomberg писал, что экономика РФ почти полностью восстановилась после санкций и близка к периоду «до февраля 2022 года». Ранее Президент Владимир Путин отметил, что Запад фактически исчерпал потенциал санкционной агрессии против России.
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