Politico: Эмбарго на ввоз алюминия вряд ли войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

Полный запрет на импорт алюминия из России вряд ли войдет в новый, 13-й, пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом пишет Politico.

«Падкий на символизм, ЕС стремится представить 13-й пакет санкций к этой дате (речь о 24 февраля 2024 года – прим. Т-и), но значительные объемы импорта [алюминия] означают маловероятность того, что полный запрет будет согласован всеми 27 странами так быстро», — сказано в статье.

Доля российского металла в импорте Европы составляет 9%. Отмечается, что с предложением ввести эмбарго выступила Литва, ее поддержали европейские производители алюминия, а также Латвия, Польша и Эстония.

«Дипломаты ЕС заявили о маловероятности введения полного запрета <...>, поскольку предложение <...> вероятно, столкнется с противодействием со стороны промышленно развитых стран, таких как Италия, которые выступают против мер, которые могут привести к повышению цен», — говорится в статье.