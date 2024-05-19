В Елабужском музее-заповеднике хотели бы роста числа туристов, приезжающих с ночевками

Фото: пресс-служба ЕГМЗ

В Елабужском музее-заповеднике хотели бы, чтобы больше туристов оставалось в городе на ночь, это было бы выгодно учреждению. Об этом рассказала директор музея-заповедника Гульзада Руденко в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«У нас есть большое желание увеличить количество туристов, которые приезжают к нам с ночевками. Это выгодно. Пока преимущественно где-то 95% туристов приезжают на пару часов», — пояснила специалист.

По словам Руденко, с таким числом туристов инфраструктура справляется, но мест в гостиницах и на базах отдыха оказывается «недостаточно в дни фестивалей». Соответственно, некоторых людей приходится селить в близлежащих гостиницах Набережных Челнов.

«Предприятий общественного питания пока хватает. Большое количество обедающих берет на себя наш музей-театр „Трактир“. Восемнадцатого мая мы открываем абсолютно обновленный „Трактир“ по новому адресу в Елабуге (агентство ранее сообщало об этом — прим. Т-и)», — добавила она.

Там появится коллекция самоваров, старинных бутылей, кофейников и посуды, которые помог приобрести Раис Татарстана Рустам Минниханов. «У людей будет возможность увидеть предметы, датируемые XVIII–XX веками», — заключила Гульзада Руденко.

Стоит отметить, что за прошедшие майские праздники Елабуга приняла 25 теплоходов и свыше 3,6 тыс. туристов.