Елабужский музей-заповедник пополнится новым объектом

Завтра, 18 мая, в свой профессиональный праздник, в Международный день музеев, Елабужский государственный музей-заповедник сделает подарок для всего города и распахнет двери музея-театра «Трактир» по новому адресу на улице Спасская.

«За три с небольшим месяца в этом здании XIX века была проведена огромнейшая капитальная работа, начиная от сантехники, электрики и заканчивая фасадом здания. Работали вечерами, в выходные, чтобы успеть к активному туристическому сезону. Всё для наших любимых туристов, у которых „Трактир“ всегда пользуется популярностью», — поделилась с «Татар-информом» пресс-секретарь ЕГМЗ Оксана Есипова.

Новый «Трактир» будет почти втрое больше прежнего. Два зала, малый Ханский и большой Купеческий, смогут принимать до 80 гостей. Малый зал выдержан в восточном стиле: в нежных зеленых оттенках с белым золотом в элементах декора. В большом зале сохранится обстановка купеческого трактира со старинной кирпичной кладкой, кованой и деревянной мебелью, традиционной русской кухней в меню.

Кроме того, в новой экспозиции «Трактира» будет находиться постоянная выставочная коллекция старинной посуды, которую два года назад подарил музею-заповеднику Раис РТ Рустам Минниханов. Это более 300 музейных предметов конца XVII — конца XIX веков.

Первыми посетителями нового музея-театра станут гости интерактивных программ «Ночи музеев 2024». Они увидят обновленную экспозицию, отведают национальные русские и татарские блюда, а также травяной чай с ароматной выпечкой.