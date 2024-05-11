За майские праздники Елабуга приняла 25 теплоходов и свыше 3,6 тыс. туристов

За первые одиннадцать дней навигации к берегам Елабуги причалило 25 теплоходов, на которых прибыло 3663 человека. На новый сезон в графике навигации пока в плане стоит 227 судозаходов в Елабугу, рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь ЕГМЗ Оксана Есипова.

«За два дня, 5 и 6 мая, к Елабуге причалило 11 теплоходов, на которых прибыло 1610 туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Перми. И совпало даже как-то символично: 5 мая прибыло пять теплоходов, 6-го — шесть. Десятого мая, несмотря на погоду, мы продолжили принимать гостей», — пояснила собеседница агентства.

В этот день в Елабугу зашли четыре теплохода из Перми и Москвы, а всего в городе побывало 26 автобусных и теплоходных групп.

Елабужский государственный музей-заповедник организовал экскурсии по разным тематическим маршрутам. Самыми популярными среди них были «В их именах величие России» и «Заповедная Елабуга», с посещением разных музеев ЕГМЗ. Но фаворитом у туристов всегда является Дом-музей И. И. Шишкина.

Большим спросом у гостей с туристических теплоходов пользуется экскурсионный маршрут «Цветаевская Елабуга» с посещением всех музейных объектов музея-заповедника на Мемориальном комплексе М. И. Цветаевой.

Среди нетрадиционных маршрутов Елабужский государственный музей-заповедник, являясь туроператором, организовал для гостей с теплоходов экскурсионные поездки в Мамадыш с посещением там городского краеведческого музея и в Набережные Челны с посещением представления в дельфинарии.