В Елабуге уточнят границы жилого комплекса XIX века – объекта культурного наследия

В ближайшее время планируется утвердить границы территории «Комплекса жилой застройки» конца XIX века в Елабуге. Соответствующий документ разработал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

В комплекс, который является объектом культурного наследия регионального значения, входят дома 149-157 по проспекту Нефтяников. Речь идет о трех жилых домах и двух флигелях, каждый из которых по отдельности также является наследием республики.

После утверждения его границ соответствующую информацию внесут в Единый государственный реестр недвижимости. Документ об утверждении границ проходит антикоррупционную экспертизу до 18 августа.

Скрин документа

Напомним, что в Елабуге ведется планомерная работа по защите исторической среды. кроме того, город стал одним из победителей первого конкурса Ростуризма на проекты по обустройству туристических центров. В общей сложности на эти цели выделят 202,5 млн рублей. В середине июля сообщалось, что на реализацию проекта туристского кода города уже направили 176,3 млн рублей.