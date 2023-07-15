На проект туристского кода центра Елабуги направили более 176,3 млн рублей

Стартовал электронный аукцион по выбору подрядчика для реализации проекта туристского кода центра города Елабуги. Начальная цена контракта превышает 176,3 млн рублей, следует из документов, опубликованных накануне на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит выполнить работы по строительству некапитального строения, сооружений и благоустройству территории по разработанному проекту. Кроме того, он должен будет возвести собственными силами на территории объектов временные сооружения, в том числе временные подсоединения коммуникаций.

Заявки от потенциальных исполнителей принимают до 31 июля. Окончание работ по контракту – 1 декабря этого года.

Напомним, Елабуга вошла в число победителей первого конкурса Ростуризма на проекты по обустройству туристических центров городов, попав в топ-10 лучших конкурсных заявок. Сообщалось, что на развитие туристической инфраструктуры городу направят грант на сумму 202,5 млн рублей. Предполагается, что после завершения работ в центре города появятся знаковые памятники, а здания украсит архитектурная подсветка. Кроме того, на популярных туристических маршрутах установят новые стилизованные интерактивные доски, указатели, адресные аншлаги.