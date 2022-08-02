Ростуризм направит Елабуге грант в 202,5 млн рублей на развитие исторической части города

Елабуга вошла в число победителей первого конкурса Ростуризма на проекты по обустройству туристических центров городов, попав в топ-10 лучших конкурсных заявок. На развитие туристической инфраструктуры городу направят грант на сумму 202,5 млн рублей.

«Елабуга обладает большим потенциалом для развития туристической привлекательности в силу сочетания преимуществ большого и малого города: наличия услуг и рабочих мест при компактном размере города, а также ценного исторического ландшафта. Развитие идей личностного роста, роста социального капитала стали ключевыми основами проекта. Конкурс предполагает развитие исторической части города, привлечение государственных субсидий в размере 202,5 млн рублей», — сообщила «Татар-информу» начальник пресс-службы Елабужского района РТ Екатерина Сайбель.

Проект по развитию Елабуги разработала проектная группа «Ярус» совместно с администрацией муниципалитета и Елабужским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником. Он включает в себя новые туристические маршруты, календарь мероприятий для всех категорий населения, обновление навигации в городском пространстве, что повысит его привлекательность для жителей и гостей города, а также положительно скажется на времени пребывания потенциальных покупателей в городе и росте доходов местного бизнеса. Реализация проекта запланирована на 2023 год.

По словам главы района Рустема Нуриева, по проекту знаковые памятники и здания украсит архитектурная подсветка, на популярных туристических маршрутах появятся новые стилизованные интерактивные доски, указатели, адресные аншлаги.

Более 30 городам – победителям вручат гранты на общую сумму 6 млрд рублей на реализацию туристской инфраструктуры. Казань также стала одним из победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов – столица Татарстана получит на эти цели 174,2 млн рублей.