В Елабуге открыли мемориальную доску Герою России Станиславу Большакову

В Елабуге состоялась церемония открытия мемориальной доски на доме по адресу: проспект Мира, 63. Здесь жил участник специальной военной операции, гвардии сержант Станислав Владимирович Большаков, погибший при выполнении боевого задания.

Мероприятие прошло 29 августа, в этот день Станиславу Большакову исполнилось бы 39 лет. Минутой молчания почтили память Героя, после чего в небо выпустили белых голубей – символ будущей победы и мира.

«Нам всем – взрослым и молодым – нельзя ни на минуту забывать, что мир достается очень тяжелой ценой. Во все времена именно благодаря таким людям держались рубежи России», – отметила заместитель руководителя исполкома Елабужского района по социальному развитию Елена Мерзон.

Председатель Совета ветеранов района Геннадий Баганов напомнил о преемственности поколений и героях Великой Отечественной войны. «Этот памятный знак вновь и вновь будет нам напоминать о подвиге, о чести и отваге российского солдата», – сказал он.

Слова памяти прозвучали и от боевых товарищей. Ветеран СВО Андрей Че отметил: «Политические и военные события последних дней показывают: наши враги ищут способы договориться, потому что слишком много людей погибло из-за их русофобских идей. Мы держимся, как и 80 лет назад. Поэтому хочу, чтобы молодежь ориентировалась на таких людей, как гвардии сержант Большаков».

Не смогла сдержать эмоций тетя Станислава Елена Галиахметова. «Я рада, что в городе, который он любил и в который часто приезжал, сохраняют память и уважение к настоящему герою. Он спас своих подчиненных ценой своей жизни. Молодым ребятам желаю равняться на него», – сказала она.

Станислав Большаков учился в елабужской школе №8, затем с семьей переехал в Янаул (Башкортостан). После училища служил в десантных войсках. Участвовал в операции по возвращению Крыма, выполнял задачи в Сирии, с ноября 2022-го – в зоне СВО. Был несколько раз ранен, но всегда возвращался в строй.

18 сентября 2023 года в Донецкой области, получив тяжелое ранение, Станислав Владимирович до конца руководил операцией и прикрыл отход своей группы, сохранив жизни боевых товарищей. На следующий день он скончался от ран.

Указом Президента России Станиславу Большакову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.