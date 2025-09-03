Елабужской школе №8 присвоено имя Героя России Станислава Большакова

Фото предоставлено Натальей Берестовой

Церемония прошла 1 сентября во время праздничной линейки. С этим знаковым событием первоклассников, школьников и педагогов поздравил от имени Раиса Татарстана министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

«Сегодня значимое событие для нашей страны, для Татарстана и Елабужского района. Мы отдаем дань памяти гвардии сержанту Станиславу Большакову, учившемуся в этой школе. Он участвовал в трех военных миссиях России: операции по возвращению Крыма, борьбе с международным терроризмом в Сирии и специальной военной операции», – подчеркнул министр.

По его словам, в наши дни особенно важно, чтобы молодежь знала своих героев – тех, кто по зову сердца встал на защиту Родины и мужественно исполнял воинский долг.

«Наша обязанность – передать следующим поколениям идеалы чести и достоинства. Присвоение школе имени Станислава Большакова станет не только увековечиванием памяти Героя России, но и символом патриотизма для многих поколений татарстанцев», – отметил Загидуллин.

Слово взяла вдова Героя – Елена Большакова. Она выразила благодарность руководству республики, города и школы, а к школьникам обратилась так:

«Всех вас поздравляю с праздником. Пусть годы учебы будут для вас интересными и продуктивными. Мне хочется, чтобы мой муж, имя которого теперь носит ваша школа, был для всех примером настоящего гражданина своей страны и защитника Отечества. Именно на таких людей нужно равняться».

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

