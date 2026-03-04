В Елабуге, Нижнекамске и Челнах отменили угрозу атаки БПЛА

В трех городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА. Ранее МЧС сообщало о введении ограничений для Елабуги, Нижнекамска и Набережных Челнов.

Режим беспилотной опасности был введен накануне в 22.53. Одновременно объявлялась и ракетная опасность, которая сохранялась до 00.47. Позднее, уже сегодня в 06.06, была объявлена угроза атаки БПЛА в трех городах республики.

Из‑за введенных ограничений аэропорты Казани и Нижнекамска временно прекращали прием и отправку рейсов. Сейчас оба аэропорта работают в штатном режиме.