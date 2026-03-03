В Татарстане объявили режим беспилотной и ракетной опасности. Соответствующее сообщение появилось в официальном приложении МЧС России.

‎‎Услышав сообщение о ракетной опасности, жители должны включить телевизор или радио, где передается официальная информация и порядок действий. Важно сохранять спокойствие и действовать быстро.‎‎

Различают два уровня предупреждения:‎‎

«Угроза ракетной опасности» – нужно уйти с открытых участков улицы, зайти в помещение и держаться подальше от окон.‎‎

«Ракетная опасность» – необходимо укрыться в помещении без окон или спуститься в подземное пространство.‎‎

Если вы дома и нет возможности спуститься в подвал, нужно плотно закрыть окна и не подходить к ним. Следует перекрыть газ, воду, отключить электричество, укрыться в комнате с несущими стенами, сесть на пол у стены, подальше от окон. Лучше выбрать помещение без окон – ванную, коридор, туалет, кладовую.‎‎

Если есть возможность, укрыться в подземном помещении, необходимо: закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество, взять документы, телефон, деньги и необходимые вещи. Предупредить соседей, помочь детям, пожилым, людям с инвалидностью. Спуститься в подвал или другое заглубленное укрытие.‎‎

Если вы в автомобиле или общественном транспорте, следует остановить транспорт (или попросить водителя остановиться). Покинуть машину и укрыться в ближайшем подземном или полуподземном помещении: подвале, погребе, водоотводной трубе, другом искусственном укрытии.

‎Если вы на улице, нужно найти ближайшее заглубленное укрытие подземного пространства, цокольный этаж здания, подземные парковки или другие защищённые конструкции