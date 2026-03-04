В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли все ограничения

В международных аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска действовали с шести утра в целях обеспечения безопасности полетов. Их ввели после объявления в 22.53 на территории Татарстана режима беспилотной опасности. Тогда же была объявлена и ракетная опасность, которая действовала до 00.47.

Из-за ограничений ряд рейсов задержаны. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в аэропортах организованы мобильные приемные, куда могут обратиться все столкнувшиеся с нарушениями. Кроме того, пассажиры могут поговорить с дежурным прокурором по номеру +7 (910) 796-59-45.