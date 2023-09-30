В Екатеринбурге родителям и учителям запретили общаться через WhatsApp и Telegram

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В Екатеринбурге педагогам и родителям запретили общаться с помощью мессенджеров WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая объявлена в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Telegram. Об этом пишет екатеринбургское издание e1.ru со ссылкой на городские родительские чаты.

Причиной введения подобного запрета является желание перевести официальное школьное общение на одобренную Минпросвещения РФ и Минцифры РФ информационно-коммуникационную образовательную платформу «Сферум».

Ранее соответствующие планы анонсировали в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. «В личном использовании за рамками образовательного процесса ограничений на использование иных программных продуктов нет», — заверили вместе с тем в ведомстве.

Впрочем, пока классные руководители предлагают родителям поддерживать связь через традиционный бумажный дневник, констатирует издание.

Платформа «Сферум» от VK и «Ростелекома» разработана как аналог американского сервиса видеоконференций Zoom. Ее профиль в «VK Мессенджере» предназначен для учебы и общения между учителями, учащимися и их родителями (в нем можно создавать видеозвонки и чаты).

Еще осенью прошлого, 2022 года газета «Коммерсантъ» написала, что Минпросвещения РФ рекомендовало учителям перейти на «VK Мессенджер» вместо WhatsApp в образовательном процессе или на рабочих местах.

Позднее в ведомстве сообщили, что в рамках образовательного процесса школам рекомендовано ограничить использование иностранных мессенджеров и «обеспечить апробацию» платформы «Сферум», но что это никак не затрагивает родительские чаты.