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В Екатеринбурге родителям и учителям запретили общаться через WhatsApp и Telegram
В Екатеринбурге педагогам и родителям запретили общаться с помощью мессенджеров WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая объявлена в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Telegram. Об этом пишет екатеринбургское издание e1.ru со ссылкой на городские родительские чаты.
Причиной введения подобного запрета является желание перевести официальное школьное общение на одобренную Минпросвещения РФ и Минцифры РФ информационно-коммуникационную образовательную платформу «Сферум».
Ранее соответствующие планы анонсировали в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. «В личном использовании за рамками образовательного процесса ограничений на использование иных программных продуктов нет», — заверили вместе с тем в ведомстве.
Впрочем, пока классные руководители предлагают родителям поддерживать связь через традиционный бумажный дневник, констатирует издание.
Еще осенью прошлого, 2022 года газета «Коммерсантъ» написала, что Минпросвещения РФ рекомендовало учителям перейти на «VK Мессенджер» вместо WhatsApp в образовательном процессе или на рабочих местах.
Позднее в ведомстве сообщили, что в рамках образовательного процесса школам рекомендовано ограничить использование иностранных мессенджеров и «обеспечить апробацию» платформы «Сферум», но что это никак не затрагивает родительские чаты.
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