«Если WhatsApp заблокируют, будет остросоциальная тема»: что происходит с мессенджером?

Роскомнадзор заявил о том, что будет требовать от WhatsApp удалять недружественные каналы с запрещенной информацией, отказ может повлечь блокировку приложения в России

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WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах

Мессенджер WhatsApp сообщил на своей официальной странице, что с 24 октября 2023 года не будет работать на некоторых устройствах. «Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше», — указано на официальной странице приложения.

Кроме того, в обращении говорится, что телефон пользователя должен иметь возможность принимать SMS или звонки для подтверждения номера. Также мессенджер не будет запускать в России каналы. Эта функция окажется недоступна для отечественных пользователей в ближайшем будущем, несмотря на то что ее запустили в более чем 180 странах. Такое решение было принято после угрозы блокировки сервиса на территории РФ.

До этого Роскомнадзор заявил о том, что будет требовать от WhatsApp удалять недружественные каналы с запрещенной информацией, отказ может повлечь блокировку приложения в России. В пресс-службе регулятора тогда порекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, которые работают в российской юрисдикции и соблюдают законодательство РФ.

Максут Шадаев в кулуарах Kazan Digital Week опроверг информацию о возможной блокировке этого мессенджера в России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вместе с тем 20 сентября глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах Kazan Digital Week опроверг информацию о возможной блокировке этого мессенджера в России. «Вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp на повестке не стоит», – сказал министр журналистам.

«Все периодически заканчивают обслуживание устаревших программ»

Насколько отсутствие каналов в WhatsApp станет остросоциальной темой в России, «Татар-информ» спросил у экспертов.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин:

— В России достаточно большое количество пользователей мессенджеров — несколько десятков миллионов человек, но они пользуются мессенджером WhatsApp не очень активно. Сегодня переписка в основном идет в Telegram.

Эльдар Муртазин: «Появление каналов автоматически делает WhatsApp распространителем информации. Они должны соблюдать российские законы, чего они делать, конечно же, не будут» Фото: mobile-review.com

Если говорить о старой версии WhatsApp, которая больше не поддерживается на Android 5.0, то поддержка старых версий, которым по 8-10 лет, происходит каждый год. И, в общем-то, можно говорить о том, что таких устройств крайне мало и люди на них не пользуются тем же WhatsApp. Это даже не миллионы людей — единицы. Причина достаточно проста — эти устройства устарели. Поддержка требует денег, есть изъяны в безопасности. Это нормальная практика, которая касается не только WhatsApp, но и Telegram, и других приложений.

Если говорить про каналы по примеру Telegram, история достаточно очевидна. Меta* признана экстремистской организацией на территории России. Появление каналов автоматически делает WhatsApp распространителем информации. Они должны соблюдать российские законы, чего они делать, конечно же, не будут. Скорее всего, это приведет к блокировке WhatsApp на территории России, но через VPN все будет работать. Вот такая ситуация. Посмотрим, как она будет развиваться. На данный момент непонятно, появятся каналы для России или нет. Если появятся, тогда WhatsApp должны будут заблокировать.

Гендиректор ИАА TelecomDaily Денис Кусков:

— Не только WhatsApp, но и все другие мессенджеры и программы, включая операционную систему Windows, периодически заканчивают обслуживание устаревших программ. Android 5.0 — это те телефоны, которыми пользовались больше 10 лет назад. Их уже осталось минимум. Настраивать под них систему дело достаточно дорогостоящее, поэтому никто этого делать не будет. Все уже за последние 10-12 лет поменяли парк мобильников, поэтому все нормально.

«В России достаточно большое количество пользователей мессенджеров — несколько десятков миллионов человек, но они пользуются мессенджером WhatsApp не очень активно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Запуск каналов на Россию не является сколько-нибудь перспективным»

Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарьян:

— Каналы — это в первую очередь коммерческий инструмент. Они предназначены для бизнеса. Кроме того, компания потратит на этот инструмент значительный ресурс. В том числе на модерацию. А с учетом того, что коммерческая деятельность Meta* в России в общем-то не ведется, в свою очередь, у коммерческих компаний использовать ее коммерческие продукты вряд ли получится. При этом еще нужно нанимать модераторов — именно с этой точки зрения запуск каналов на Россию не является сколько-нибудь перспективным.

Безусловно, WhatsApp все еще является популярным мессенджером в России, несмотря на рост аудитории Telegram. И им еще, наверное, останется в обозримом будущем. Тем не менее если рассматривать его как массовое средство потребления контента и общения, то Telegram догнать весьма сложно, потому что он фактически второй источник контента после YouTube.

Согласно последнему исследованию Mediascope, насколько я помню, на долю WhatsApp приходилось порядка 85% пользователей в России. Перекос, безусловно, был в его пользу. Поэтому если вдруг WhatsApp в нашей стране перестанет работать, это вполне может стать остросоциальной темой. Но пока полная блокировка не рассматривается. А то, что у этого мессенджера не будет каналов, российский пользователь, я думаю, не особо и заметит.

Вячеслав Долгополов: «К WhatsApp мы просто привыкли. Да, сторис там хорошо «заходит», но это все-равно устаревшая система» Фото: vk.com/dolgopolovv

Не надо держаться за допотопный, «дореволюционный» WhatsApp

Соучредитель «БИМ-радио» Вячеслав Долгополов:

— WhatsApp я, конечно, пользуюсь. Но это же неудобная система. Если, к примеру, ты удалил из галереи в телефоне свои видео и фото, то их уже не восстановить. А в Telegram все хранится в облаке: ты «чистишь» память, а потом, когда тебе становится нужно, контент восстанавливается. Иначе говоря, Telegram намного практичнее.

К WhatsApp мы просто привыкли. Да, сторис там хорошо «заходит», но это все-равно устаревшая система. Мне кажется, не надо за нее держаться. Мы, например, сейчас потихоньку стараемся отходить от WhatsApp в сторону «Телеги». Мне кажется, она удобнее со всех сторон.

Конечно, разговоры о том, что Telegram более защищен в плане безопасности, на самом деле иллюзия. Что ни говори, а все твои операции роботы могут разобрать даже без персонификации: набор цифр абсолютно открытый. Ни один сервис тебя не защитит.

Но самое главное заключается в удобстве Telegram. Поэтому почему бы не пользоваться им, не перейти на него с допотопного, «дореволюционного» WhatsApp. Мы просто привыкли сидеть во всех этих школьных чатах и чатах ТСЖ. И так там и сидим.

Мне кажется, что отсутствие WhatsApp не станет для российских пользователей остросоциальной темой. Это как в случае с Instagram*. Все говорили, что вот сейчас он заблочит и все от этого прямо умрут. Кто-то умер? Я, например, только обрадовался. У меня стало больше времени. Я не захожу туда и мне так хорошо. Во-первых, никому не завидуешь. А так, ты, допустим, работаешь, а другие отдыхают где-нибудь на море. Второе: ты тратил кучу времени, искал фотки, чтобы разместить и выглядеть на них красиво. А потом ждал, поставят ли тебе лайки. Не поставят — злишься. Или кто-нибудь тебе гадости напишет, настроение снова портится. Нет этого, и прямо в кайф. В конце концов, в VK меня все устраивает, есть тот же Telegram. Там тоже есть сторис — выкладывай себе. Одним словом, я вообще не вижу проблемы.

* Деятельность Meta и ее продуктов, в том числе Instagram, признана экстремистской и запрещена в РФ