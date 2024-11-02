В двух городах России появились баннеры, приглашающие посетить Казань

В Ярославле появились баннеры, которые призывают местных жителей посетить Казань. Рекламные постеры заметили на улице Городской Вал, пересечение с улицей Свободы.

Как сообщила руководитель Комитета по развитию туризма Казани, депутат Казгордумы Дарья Санникова в своем телеграм-канале, баннер был установлен в рамках обмена между Казанью и Ярославлем. В посте она также отметила, что такие инициативы помогают укрепить культурные и дружеские связи и привлекают внимание к столице Татарстана как к центру туризма.

Еще Санникова добавила, что аналогичные баннеры есть и в Калуге. Их можно увидеть улицах Энергетиков, Болдина и Правобережный проезд.

Судя по опубликованным фото, на плакате изображена центральная часть города.

«Жду с тобой встречи! Твоя Казань!», - напечатано на рекламном щите.

Ранее Санникова сообщала, что за январь-август 2024-го туристы потратили в Казани 22,1 млрд рублей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем популярность города среди туристов не спадает. Так, столица РТ заняла 4 место в рейтинге городов, где россияне планируют встретить Новый год и провести последующие каникулы.

фото: телеграм-канал Дарьи Санниковой