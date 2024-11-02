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В двух городах России появились баннеры, приглашающие посетить Казань
В Ярославле появились баннеры, которые призывают местных жителей посетить Казань. Рекламные постеры заметили на улице Городской Вал, пересечение с улицей Свободы.
Как сообщила руководитель Комитета по развитию туризма Казани, депутат Казгордумы Дарья Санникова в своем телеграм-канале, баннер был установлен в рамках обмена между Казанью и Ярославлем. В посте она также отметила, что такие инициативы помогают укрепить культурные и дружеские связи и привлекают внимание к столице Татарстана как к центру туризма.
Еще Санникова добавила, что аналогичные баннеры есть и в Калуге. Их можно увидеть улицах Энергетиков, Болдина и Правобережный проезд.
Судя по опубликованным фото, на плакате изображена центральная часть города.
«Жду с тобой встречи! Твоя Казань!», - напечатано на рекламном щите.
Ранее Санникова сообщала, что за январь-август 2024-го туристы потратили в Казани 22,1 млрд рублей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем популярность города среди туристов не спадает. Так, столица РТ заняла 4 место в рейтинге городов, где россияне планируют встретить Новый год и провести последующие каникулы.
фото: телеграм-канал Дарьи Санниковой
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