За 8 месяцев туристы потратили в Казани 22,1 млрд рублей

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За 8 месяцев 2024 года туристы потратили в столице Татарстана 22,1 млрд рублей, превзойдя показатель 2023 года почти на 30%. Об этом на деловом понедельнике рассказала директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

В среднем объем ежедневных трат гостей города составляет почти 3 тысячи рублей на человека в сутки, что на 8,5% выше показателя минувшего года. В структуре расходов продолжает увеличиваться доля трат в кафе, барах, ресторанах. На данную категорию приходится более четверти затрат. Объекты общественного питания посещают почти 80% туристов, средний чек составляет порядка 1 тыс. рублей.

«Среди остальных категорий стоит выделить продовольственные магазины, предоставление услуг, развлечения и средства размещения», – уточнила Санникова.

Она также добавила, что уровень дохода туристов в номинальном выражении на 2024 год превышает 82 тысячи рублей, что на 6 тысяч рублей выше показателя 2023 года. Самые состоятельные туристы едут в Казань из Москвы, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также из Московской области и Санкт-Петербурга.