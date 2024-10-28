Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казань попала в топ-10 городов, где россияне планируют отдохнуть на Новый год
Казань заняла 4 место в рейтинге городов, где россияне планируют встретить Новый год и провести последующие каникулы. Таковы результаты исследования сервиса ТВИЛ.
Первое место в «новогоднем топе» занял Сочи (15% бронирований), второе - Санкт-Петербург (14%), а третье - Москва (9%).
При этом по дороговизне проживания столица РТ оказалась также на 4 месте среди самых популярных для отдыха городов в зимние каникулы. Согласно аналитике, средняя стоимость номера в казанских гостиницах – 5,3 тыс. за сутки. Дороже только в Красной поляне (17,4 тыс.), Москве (6 тыс.) и Сочи (5,5 тыс.).
Интересно, что популярность российских курортов растет. По словам экспертов отрасли, количество бронирований на предстоящие новогодние праздники в городах РФ увеличилось на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»