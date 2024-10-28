Казань попала в топ-10 городов, где россияне планируют отдохнуть на Новый год

Казань заняла 4 место в рейтинге городов, где россияне планируют встретить Новый год и провести последующие каникулы. Таковы результаты исследования сервиса ТВИЛ.

Первое место в «новогоднем топе» занял Сочи (15% бронирований), второе - Санкт-Петербург (14%), а третье - Москва (9%).

При этом по дороговизне проживания столица РТ оказалась также на 4 месте среди самых популярных для отдыха городов в зимние каникулы. Согласно аналитике, средняя стоимость номера в казанских гостиницах – 5,3 тыс. за сутки. Дороже только в Красной поляне (17,4 тыс.), Москве (6 тыс.) и Сочи (5,5 тыс.).

Интересно, что популярность российских курортов растет. По словам экспертов отрасли, количество бронирований на предстоящие новогодние праздники в городах РФ увеличилось на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года.