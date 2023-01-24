В ДУМ РТ рассказали, когда начнется строительство казанской Соборной мечети

Активная фаза строительства казанской Соборной мечети должна начаться летом текущего, 2023 года. Об этом заявил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«Работа по подготовке финальной версии проекта Соборной мечети будет закончена этим летом, после чего можно будет приступить к строительству. Число уже примерно есть, и летом, Алла бирса, должны начать двигаться», — рассказал председатель ДУМ РТ.

Камиль хазрат также уточнил, что эскизный проект здания уже готов и сейчас «подытоживаются технические характеристики сооружения и нужное количество стройматериалов для его постройки».

Подробнее о ситуации со строительством Соборной мечети можно прочитать на сайте «Миллиард.татар». Ранее «Татар-информ» сообщал, что возле мечети будет возведена мусульманская школа.

Соборная мечеть, которая сможет принимать примерно 10 тыс. посетителей, будет возведена в Казани на территории бывшего парка развлечений «Кырлай». Первый камень в основание будущего культового сооружения был заложен 20 мая 2022 года. В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин, глава Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин и другие почетные гости.