Возле новой Соборной мечети в Казани будет построена мусульманская школа

В Казани, рядом с будущей Соборной мечетью будет построена мусульманская школа. Она будет готовить будущую исламскую интеллигенцию, заявил корреспонденту «Миллиард.Татар» заместитель председателя ДУМ РТ Рафик Мухамметшин.

«Землю около новой Соборной мечети выделили. Мы наняли хорошего менеджера с зарубежным опытом, видением, чтобы школа была современной с исламской начинкой. Возможно, ее в 2023 году начнут строить», – сообщил Мухамметшин.

«Речь не идет о том, чтобы готовить [в школе] абитуриентов для Российского исламского института: ее выпускники смогут поступать во ВШЭ и МГУ. Основная цель нового учебного заведения – подготовка будущей исламской интеллигенции с правильными знаниями об исламе и серьезным образовательным уровнем», – поделился зампредседателя ДУМ РТ.

По его словам, проект новой исламской общеобразовательной школы в Казани очень востребован по причине нехватки подобных профильных заведений. Сейчас в городе работает только одна исламская школа – «Усмания».

Напомним, ранее в рамках круглого стола «Миллард.Татар» Рафик Мухаметшин анонсировал строительство «мусульманской школы на 1200 детей».

Соборная мечеть, которая сможет принимать порядка 10 тыс. посетителей, будет возведена в Казани на территории бывшего парка развлечений «Кырлай». Первый камень в основание будущего культового сооружения был заложен 20 мая 2022 года. В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин, глава Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин и другие почетные гости.