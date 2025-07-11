В Новошешминском районе введен карантин из-за вспышки бешенства животных

В Утяшкинском сельском поселении Новошешминского района Татарстана введен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Очаг инфекции обнаружен всего в нескольких километрах от населенного пункта. Это – уже четвертый зафиксированный случай бешенства на территории республики за последние два месяца.

Вокруг очага, в радиусе трех километров, установлена зона строгих ограничений. На этой территории запрещается лечение зараженных животных, перемещение скота, снятие шкур с непривитых особей, а также проход посторонних. Допуск разрешен только владельцам животных, ветеринарным специалистам и тем, кто непосредственно задействован в ликвидации вспышки.

В расширенной зоне – в радиусе десяти километров, охватывающей Утяшкинское и Зиреклинское сельские поселения – запрещены проведение ярмарок, выставок и любых мероприятий, связанных с перемещением животных. Вывоз восприимчивых к вирусу животных допускается только на специальные убойные площадки. Кроме того, введен запрет на отлов и транспортировку животных за пределы зоны риска.

Карантинные меры будут сохраняться в течение 60 дней с момента уничтожения последнего подозрительного животного.