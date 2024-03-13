В Дрожжановском районе проверят соцобъекты после падения снега с крыши на школьницу

В Дрожжановском районе инициирован рейд по всем социальным объектам после инцидента в Нижнечекурской школе. Информация об этом появилась на официальной странице Совета района во «Вконтакте».

Напомним, ЧП произошло сегодня около 13 часов на территории Нижнечекурской средней школы — снежная масса сошла с крыши здания на пристроенную входную группу. Под завалом оказалась ученица 9-го класса. Пострадавшей была оказана неотложная помощь на месте, после девочку госпитализировали в ЦРБ. Ранее мы сообщали, что пострадавшую школьницу увезли в ДРКБ в Казань.

Сразу же после происшествия глава района посетил школу, где произошло обрушение, осмотрел место и целостность здания.

«Всем службам и организациям района дано поручение еще раз тщательно провести работу по очистке крыш многоквартирных домов, школ, детских садов, спортивных, культурных учреждений, тамбуров. По поручению главы района специалисты управления образования проведут проверку всех учебных и дошкольных учреждений. Они объедут все социальные объекты района и при наличии нарушений обеспечат их оперативное устранение», - отметили в пресс-службе района.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».