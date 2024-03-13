После травмирования ребенка из-за схода снега с крыши школы в Татарстане возбудили дело

В Татарстане после травмирования ребенка в результате схода снега с крыши школы возбуждено уголовное дело. ОБ этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, инцидент произошел сегодня около 13 часов на территории Нижнечекурской средней школы — снежная масса сошла с крыши здания на пристроенную входную группу. Еще двое детей, находившиеся рядом в момент инцидента, не пострадали.

Как стало известно «Татар-информу», пострадавшую девочку с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом ключицы везут в ДРКБ в Казань.

В настоящее время возбуждено дело по статье «Халатность», проводятся следственные мероприятия.