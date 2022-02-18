В Донецке включен режим гражданской обороны

В Донецке включился режим гражданской обороны, однако местные власти пока не указали причину этого, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сирена в городе звучит регулярно — раз в два-три месяца, но об этом население всегда предупреждают.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал жителей Луганска эвакуироваться на территорию России, сославшись на усиление обстрелов.

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все заявления о планировании украинской стороной наступательных операций в Донбассе не соответствуют действительности.

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил об обострении ситуации на Донбассе и вновь обвинил украинские власти в нарушении Минских соглашений.