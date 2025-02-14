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Общество 14 февраля 2025 20:05

В доме-музее Каюма Насыри представили книгу просветителя о воспитании «Китап ат-тарбия»

В доме-музее Каюма Насыри представили книгу просветителя о воспитании «Китап ат-тарбия»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарское детское издательство представило книгу Каюма Насыри о воспитании «Китап ат-тарбия» в доме-музее ученого-просветителя. Выход книги приурочен к 200-летию со дня рождения этнографа, историка и педагога.

«Книга «Китап ат-тарбия» основана на наставлениях одного из первых татарских педагогических просветителей Каюма Насыри. Мы попытались сделать книгу интересной, поэтому каждое наставление сопровождает сюжетная картинка», – рассказал журналистам руководитель Татарского детского издательства Марат Ганиев.

Книга содержит текст на татарском и русском языках. Также на средства спонсоров созданы интернет-портал и мобильное приложение с наставлениями Каюма Насыри.

«Таким образом вы все наставления из книги сможете прослушать. Это уникальная мультиформатная книга», –подчеркнул Ганиев.

По словам главы Татарского детского издательства, по наставлениям также снимут анимационные ролики. Они будут выдержаны в стилистике изображений, представленных в книге.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
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#Насыри Каюм #книга
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