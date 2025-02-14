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Культура 14 февраля 2025 19:51

В доме-музее Каюма Насыри наградили победителей республиканского краеведческого конкурса

В доме-музее Каюма Насыри наградили победителей республиканского краеведческого конкурса
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Награждение победителей I Республиканского конкурса краеведческих работ имени Каюма Насыри состоялось сегодня в доме-музее ученого-просветителя. Церемонию провел заместитель Председателя Государственного Совета РТ, глава Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, Марат Ахметов.

«Каюм Насыри – уникальная личность, ученый, который всю свою жизнь отдал на то, чтобы сделать наш народ лучше, вывести его на мировую арену», – сказал журналистам Марат Ахметов.

В номинации «История родного края, города и деревни» победили Разина Гатиятуллина, Ленар Мифтахов и Дмитрий Горбунов. В номинации «Местные мифы и легенды, места силы» победителями стали Миляуша Катаева, Самат Салахетдинов и Зария Хабипова. В номинации «Артефакты прошлого» лучшие результаты показали Евгений Бурдин, Фаима Гатина и Эльмира Хузиева. В номинации «Дороги и маршруты региона» отмечены Вероника Белова, Оксана Зайцева, Венера Давлетшина и Гульназ Бадртдинова.

Специальный приз от автономного некоммерческой организации «ТН-Наследие» получила Татьяна Кузьмина – за описание истории музейных коллекций и отдельных экспонатов, исторических реликвий.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
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#Марат Ахметов #краеведение #республиканский конкурс #Насыри Каюм
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