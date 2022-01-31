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Ру Тат
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Строительство
31 января 2022  18:13
Александр Хевронин

Права застройщика ЖК «Мелодия» официально переданы Фонду поддержки дольщиков РТ

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Сегодня конкурсный управляющий ООО «ПИК+» Ильфар Сабиров и директор Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ Иван Новиков подписали соглашение о передаче фонду прав и обязанностей застройщика ЖК «Мелодия», сообщает пресс-служба организации.

«Долгострой на улице Габишева — восьмой дом в портфеле Фонда Республики Татарстан, предыдущие семь уже реализованы. Учитывая наработанный опыт, планируем в оперативные сроки завершить строительство дома», — заявил Иван Новиков.

На сегодняшний день 170 семей ожидают окончания строительства дома на улице Габишева в Казани. Завершить строительство ЖК «Мелодия» планируется в теплый сезон текущего года. Дом будет сдан с подземной автостоянкой.

Ранее, 26 января, Арбитражный суд Республики Татарстан принял решение о передаче Фонду поддержки обманутых дольщиков РТ прав застройщика ООО «ПИК+» на многоквартирный дом на улице Габишева в Казани и обязательств перед участниками строительства, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#фонд поддержки дольщиков #Казань #долгострой казань
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