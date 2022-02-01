Фонд поддержки дольщиков Татарстана планирует сдать все проблемные объекты в 2022 году

Единый реестр проблемных объектов по Республике Татарстан сократился еще на два объекта в Нижнекамске, а к концу этого года Фонд поддержки дольщиков РТ планирует полностью решить вопрос по проблемным домам, сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день в реест включены пять проблемных объектов в Казани. Среди них ЖК «Мелодия» на улице Габишева, ЖК «Жардин» на улице Аэропортовская (на объекте завершены строительно-монтажные работы, готовится к сдаче).

Дольщикам ЖК «Поколение» (улица Аделя Кутуя) будет выплачена компенсация. А на парковке ЖК «МЧС» планируется восстановить права покупателей машино-мест по республиканской программе поддержки.



Также республиканским фондом ведётся работа по восстановлению прав пострадавших граждан ЖК «Золотая середина», для которых будут построены два компенсационных дома на улицах Гареева и Аграрная.

На сегодняшний день в республике около 500 обманутых дольщиков.

