Военкоры сообщают, что «Вагнер» взял Соль и выбил ВСУ из Клещеевки в ДНР

Отряды частной военной компании «Вагнер» выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Клещеевки, крупного села, расположенного в южных пригородах Артемовска, сообщает телеграм-канал военкора Семена Пегова WarGonzo.

«По информации от источников вагнеровцы с боями выбили ВСУ из Клещеевки. Таким образом, не только с севера, со стороны Соледара, но и с юга смыкаются клещи вокруг Бахмута», — говорится в публикации.

В то же время военкор Ярем в своем телеграм-канале заявил, что сообщения о взятии Клещеевки пока оказались преждевременными, и ЧВК «Вагнер» ведет тяжелые бои за село при поддержке собственных авиации и артиллерии.

Зато, по его данным, «вагнеровцы» полностью освободили поселок городского типа «Соль». «Это важный транспортный узел, контроль над которым ликвидирует возможность прямого сообщения между Бахмутом и Северском — двумя крупными узлами обороны ВСУ. Кроме этого, освобождение Соли благоприятно скажется на продолжающемся в настоящий момент наступлении в сторону северных окраин Бахмута», – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что потеря ВСУ Артемовска может создать условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе.