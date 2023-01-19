Группа «Вагнера» освободила населенный пункт Клещеевка под Артемовском

Российские бойцы группы «Вагнера» рассказали об освобождении населенного пункта Клещеевка — одного из пригородов Артемовска. Об этом сообщает пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина.

«Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли», — говорится в сообщении.

Пригожин добавил, что подразделения ВСУ, несмотря на сообщения, не бегут из Артемовска, при этом работают четко и слаженно.

«Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК „Вагнер“ метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», — заключил он.