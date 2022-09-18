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Ру Тат
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Политика
18 сентября 2022  12:44

В ДНР заявили о гибели пленного при обстреле колонии в Еленовке

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В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики заявили о гибели пленного в результате обстрела колонии в поселке Еленовка с украинской стороны.

«Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии», — утверждается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

РИА Новости сообщает, что по заявлениям представителей ДНР украинские военные сегодня дважды обстреливали Еленовку, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

В ночь на 30 июля в Еленовке оказался обстрелян изолятор, где содержались украинские военнопленные. Российская сторона заявила, что удар был нанесен из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибли 50 человек, 73 получили ранения. ООН решила организовать специальную миссию для изучения обстоятельств случившегося.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Вскоре после ее начала Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции, основываясь только на официальных российских источниках.

#спецоперация на Украине
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