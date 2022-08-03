ООН запускает миссию по установлению фактов по обстрелу СИЗО в Еленовке в ДНР

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о решении запустить миссию по установлению фактов по обстрелу СИЗО в Еленовке в ДНР. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной третьему докладу Группы глобального реагирования на продовольственный, энергетический и финансовый кризисы.

Генсек рассказал, что организация получила запросы от России и Украины о проведении расследования.

«Я принял решение в соответствии со своими полномочиями и возможностями запустить миссию по установлению фактов», — сказал Гутерреш, пояснив, что у него нет полномочий «для запуска уголовного расследования».

По его словам, координировать создание миссии поручено главе его офиса Кортни Рэттри, передает ТАСС.

В ночь на 30 июля в Еленовке оказался обстрелян изолятор, где содержались украинские военнопленные. Российская сторона заявила, что удар был нанесен из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибли 50 человек, 73 получили ранения. Министерство обороны РФ опубликовало их поименные списки.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине.