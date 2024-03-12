В дни выборов на трех площадках Челнов проведут широкую Масленицу

С 15 по 17 марта жителей Набережных Челнов ждут не только выборы и посвященные им мероприятия, но и масленичные гулянья. В этом году всероссийское событие совпало с праздником.

Праздничные мероприятия стартуют 16 марта на трех городских площадках: на площади Азатлык, в парке Победы и на территории поселка ГЭС в Парке культуры и отдыха. Начало гуляний запланировано на полдень.

Гостей ждут масленичные шествия, конкурсы, представления, богатырские забавы, активные состязания, народные обряды, хоровод и вкуснейшие блины. А творческие коллективы города представят свои лучшие фольклорные номера и зажигательные выступления.

По традиции празднование Масленицы завершится сжиганием чучела зимы.

Напомним, в Набережных Челнах созданы 173 участковые избирательные комиссии, в их состав вошло 840 членов УИК. Двери избирательных участков будут открыты 15, 16 и 17 марта с 8 утра до 20 часов вечера.

Также избирателям предоставлено право подать заявление о голосовании вне помещения для голосования — на дому в свою участковую комиссию.

Это право есть у избирателей, которые не могут лично прийти на избирательный участок по причинам: болезни, инвалидности, необходимости ухода за людьми, которые не могут обслуживать себя самостоятельно, другим уважительным причинам.

15, 16 или 17 марта 2024 года к избирателю домой придут члены УИК и наблюдатели.

Избирателю надо будет предъявить свой паспорт, заполнить заявление, получить бюллетень и, проголосовав, опустить его в опломбированный переносной ящик для голосования, который принесут члены УИК.

Заявление в УИК можно подать как в письменной, так и устной форме до 14 часов 17 марта 2024 года.

Ранее мэр города Наиль Магдеев подчеркнул, что предстоящие выборы — это важное политическое событие в жизни нашего государства.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).