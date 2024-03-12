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В дни выборов на трех площадках Челнов проведут широкую Масленицу
С 15 по 17 марта жителей Набережных Челнов ждут не только выборы и посвященные им мероприятия, но и масленичные гулянья. В этом году всероссийское событие совпало с праздником.
Праздничные мероприятия стартуют 16 марта на трех городских площадках: на площади Азатлык, в парке Победы и на территории поселка ГЭС в Парке культуры и отдыха. Начало гуляний запланировано на полдень.
Гостей ждут масленичные шествия, конкурсы, представления, богатырские забавы, активные состязания, народные обряды, хоровод и вкуснейшие блины. А творческие коллективы города представят свои лучшие фольклорные номера и зажигательные выступления.
По традиции празднование Масленицы завершится сжиганием чучела зимы.
Напомним, в Набережных Челнах созданы 173 участковые избирательные комиссии, в их состав вошло 840 членов УИК. Двери избирательных участков будут открыты 15, 16 и 17 марта с 8 утра до 20 часов вечера.
Также избирателям предоставлено право подать заявление о голосовании вне помещения для голосования — на дому в свою участковую комиссию.
Это право есть у избирателей, которые не могут лично прийти на избирательный участок по причинам: болезни, инвалидности, необходимости ухода за людьми, которые не могут обслуживать себя самостоятельно, другим уважительным причинам.
15, 16 или 17 марта 2024 года к избирателю домой придут члены УИК и наблюдатели.
Избирателю надо будет предъявить свой паспорт, заполнить заявление, получить бюллетень и, проголосовав, опустить его в опломбированный переносной ящик для голосования, который принесут члены УИК.
Заявление в УИК можно подать как в письменной, так и устной форме до 14 часов 17 марта 2024 года.
Ранее мэр города Наиль Магдеев подчеркнул, что предстоящие выборы — это важное политическое событие в жизни нашего государства.
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