Магдеев о выборах: «Наше гражданское общество сдает важный политический экзамен»

Набережные Челны готовятся к выборам Президента Российской Федерации. В Автограде создано 173 избирательных участка. На аппаратаном совещании мэр Наиль Магдеев подчеркнул, что в городе созданы все условия, чтобы выборы прошли на высоком организационном уровне.

«Задача органов власти — создать все условия для свободного волеизъявления граждан в дни выборов Президента РФ. В этом году есть особенность — выборы пройдут три дня, с 8 утра до 20 часов ежедневно 15, 16, 17 марта. Будут созданы все условия для выборов Президента нашей страны», — сказал глава города.

Магдеев подчеркнул, что предстоящие выборы — это важное политическое событие в жизни нашего государства.

«Наше гражданское общество сдает важный политический экзамен. Это происходит в условиях спецоперации, беспрецедентного внешнего давления на экономику нашей страны. Несмотря на трудности, экономика Набережных Челнов, Татарстана и России работает, причем неплохо работает. Это указывает на сплоченность нашего общества, многонационального народа нашей страны», — прокомментировал он предстоящее событие.

По словам спикера, челнинцы традиционно показывают высокую политическую явку и активность. Чтобы и дальше поддерживать эту репутацию, для горожан нужно создать все условия для голосования, вовремя их оповестить.

«Если люди, особенно старшего поколения, не могут прийти на избирательный участок, нужно выехать к ним по месту проживания. В установленном порядке любой гражданин, находящийся дома, который в силу определенных причин не может прийти на участок, может проголосовать дома. Все эти условия участковая избирательная комиссия при нашей поддержке должна провести. Поэтому я просил бы обратить на эти вопросы самое серьезное внимание, сделать все, чтобы выборы прошли достойно», — поручил Магдеев.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).