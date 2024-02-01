Члены более 170 избирательных комиссий поквартирно обойдут жителей в Набережных Челнах

Слайд: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

С 17 февраля по 7 марта в Татарстане, в том числе и в Набережных Челнах, будет реализован проект «ИнформУИК». В это время в республике пройдет кампания по информированию населения о работе избирательных комиссий. Поквартирный обход жителей Автограда проведут члены 173 участковых избиркомов, сообщила на пресс-конференции секретарь Территориальной избирательной комиссии Центрального района Лариса Кузавкова.

«Обход будет проводиться с целью информирования и разъяснения о предстоящих выборах и уточнения списков избирателей. Такая работа проводилась все время, но в этом году она немного видоизменилась. Члены участковых избирательных комиссий будут пользоваться мобильным приложением для облегчения своей работы», — отметила спикер.

Лариса Кузавкова отметила, что необходимо остерегаться мошенников — члены УИК только рассказывают о формах голосования и вручают информационный буклет. Все обходчики будут иметь специальную экипировку: нагрудный знак, бейдж, удостоверение члена УИК с правом решающего голоса. Документ закреплен синей печатью и подписью председателя участковой комиссии.

«Вам будет задано несколько вопросов, разъяснено, какие виды и формы голосования бывают. Во-первых, это „Мобильный избиратель“ — голосование в том месте, где вы будете находиться в день голосования. Второй способ — голосование на дому. Если по каким-то причинам в день голосования вы не можете прийти на избирательный участок, вы можете подать заявление о голосовании на дому. Можно предварительно подать заявку, когда придут члены УИК. Сделать это можно до 17 марта до 14 часов. Третий способ — всей семьей прийти на избирательный участок», — рассказала спикер.

На выборах Президента Российской Федерации жители Набережных Челнов могут проголосовать на любом удобном избирательном участке РФ, а не только по месту постоянной или временной регистрации.

По словам Кузавковой, подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно по 11 марта включительно:

через портал «Госуслуги»; в территориальную избирательную комиссию (ТИК) в будние дни с 16 часов до 20 часов, в выходные и праздничные дни с 9 часов до 14 часов.

ТИК Автозаводского района города Набережные Челны, улица Шамиля Усманова, д. 112, 1 этаж, 110 кабинет, телефон 8(8552)32-97-98;

ТИК Комсомольского района города Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, д. 56А, 4 этаж, 404 кабинет, телефон 8(8552)71-47-68;

ТИК Центрального района города Набережные Челны, бульвар Энтузиастов, д. 11, 1 этаж, 102 кабинет, телефон 8(8552)47-55-34.

Через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);

С 6 по 11 марта включительно — в участковую избирательную комиссию (УИК), в будние дни с 16 часов до 20 часов, в выходные и праздничные дни с 9 часов до 14 часов.

Заявление можно подать только один раз.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец). Центральная избирательная комиссия РФ должна принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении еще трех претендентов (остальные сняли свои кандидатуры) не позднее 10 февраля.

Более подробно о подготовке к выборам читайте в мастериале: Усиленная защита сейф-пакетов и 3 млн избирателей: как Татарстан готовится к выборам-2024.