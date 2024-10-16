В дни саммита БРИКС в Казани будут развернуты 11 медицинских пунктов

В Казани во время саммита БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября, развернут 11 медицинских пунктов. Об этом сообщает Минздрав РТ

В медицинских пунктах будут работать 35 бригад скорой медицинской помощи и 11 мобильных бригад. В общей сложности в медицинском обеспечении мероприятия примут участие 250 специалистов, включая 120 врачей и 130 представителей среднего медицинского персонала.

Помимо этого, в Минздраве РТ отметили, что были произведены расчеты необходимых ресурсов, включая оборудование, материалы и лекарства для медучреждений, медпунктов и бригад скорой помощи, участвующих в подготовке к саммиту. Создан необходимый запас лекарств, медикаментов.

Государственные медицинские учреждения в дни проведения саммита БРИКС продолжат функционировать в обычном режиме.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Президент РФ Владимир Путин планирует провести на нем около 20 двусторонних встреч.