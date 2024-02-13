В дни игр «Ак Барса» в Казани ограничат движение транспорта

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана на протяжении четырех дней, когда в городе будут проходить матчи хоккейного клуба «Ак Барс», окажется ограничено движение транспорта и его парковка. Об этом информирует пресс-служба мэрии Казани.

Речь идет об участке улицы Коротченко от безымянного проезда до улицы Ташаяк. Он окажется перекрыт с 8 до 23 часов 15, 21, 24 и 26 февраля.

В эти дни «Ак Барс» встретится с «Металлургом», «Локомотивом», «Амуром» и «Адмиралом» соответственно. Сами матчи состоятся в «Татнефть Арене».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на неделю частично ограничат движение по улице Магистральная.